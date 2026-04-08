Tramvia parcheggio e IA Il futuro ha già un volto

Gli ultimi decenni hanno visto sviluppi significativi in ambito di trasporto pubblico, con innovazioni come la tramvia e l’uso di intelligenza artificiale. Parallelamente, si sono moltiplicati i parcheggi e i sistemi di gestione digitale delle città. In questo quadro, i 80 anni di un noto centro sanitario rappresentano una tappa di un percorso che ha portato a trasformazioni profonde nella sua identità e nelle modalità di assistenza.

Gli 80 anni di Villa Donatello non sono un traguardo, ma la tappa di un’evoluzione che ha trasformato la sua identità. Nata quando la sanità privata era appannaggio di una ristretta élite, la clinica si presenta oggi come una realtà accessibile che risponde alle mutate esigenze del tessuto sociale. La diffusione di coperture sanitarie integrative, fondi collegati ai contratti di lavoro e assicurazioni, che oggi coinvolgono oltre il 25% degli italiani, permette a una vasta platea l’accesso a diagnosi e cure di qualità. "La clientela di Villa Donatello, oggi parte del Gruppo Unipol, è cambiata – osserva l’amministratore delegato Alberto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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"Cyber, digitalizzazione e IA: il futuro dello pneumatico è già presente". Misani e le nuove frontiere dell'innovazione PirelliPassione che fa brillare ancora gli occhi, visione condita dalla pragmaticità e lungimiranza unita alla competenza.

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Firenze, muore per un malore alla fermata della tramvia di prima mattina x.com

Tramvia Togliatti: dal 9 aprile chiude l'incrocio di via Prenestina Leggi qui: https://www.odisseaquotidiana.com/2026/04/tramvia-togliatti-dal-9-aprile-chiude-incrocio-prenestina.html - facebook.com facebook