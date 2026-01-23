Tramvia aperto nuovo parcheggio scambiatore in viale Europa FOTO

È stato inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio scambiatore in viale Europa, situato accanto al viadotto Marco Polo. Si tratta del terzo parcheggio previsto nel progetto della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli, pensato per migliorare la mobilità e l'accessibilità nella zona. La struttura offre una soluzione comoda e funzionale per gli utenti della linea tranviaria, contribuendo alla sostenibilità del trasporto pubblico locale.

È stato aperto questa mattina il terzo parcheggio scambiatore previsto dal progetto della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli e realizzato in viale Europa, a fianco del viadotto Marco Polo. È il terzo e ultimo posteggio scambiatore previsto. Si aggiunge al P2, anch'esso in viale Europa, proprio accanto a quello aperto oggi (il P2 confina con il Cimitero del Pino, di fronte al quale sorgerà una omonima fermata) e che conta 272 posti. Sommati ai 196 di stamani fanno 468 posti. Il P3 è invece nel Comune di Bagno a Ripoli, dove sorgerà il capolinea, per la precisione in via Pian di Ripoli, accanto al Viola Park: lì ci sono con 358 posti auto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa e in piazza Beccaria. Cambia la viabilità

Tramvia: terzo parcheggio scambiatore in viale EuropaIl nuovo parcheggio P1, adiacente al P2, è accessibile da viale Europa grazie a un nuovo sottopasso realizzato sotto la rampa di collegamento tra il viale e viadotto Marco Polo. I posti sono 196 di ... nove.firenze.it

Il nuovo parcheggio scambiatore: Strategico per la mobilità verdeInaugurato il parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli: in tutto 374 posti di cui 12 per disabili a servizio del capolinea di via Granacci, ma anche del Viola Park, accanto a cui è situato. Si tratta ... lanazione.it

