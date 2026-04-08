Traffico Lazio del 08-04-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 di questa mattina, nel Lazio, si sono verificati rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli a causa di un incidente. La situazione ha causato code di circa sei chilometri, influenzando la circolazione lungo il tratto interessato. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la viabilità e verificare le cause dell'incidente. La circolazione si sta progressivamente normalizzando, ma si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente Ci sono code sulla A1 Roma Napoli per circa 6 km tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud verso Firenze ancora incidente si transita su carreggiata ridotta a lungo la Pontina all'altezza di via Laurentina in direzione di Roma inevitabili le code code che al momento partono da Aprilia incidente anche sulla Tiburtina all'altezza del Raccordo Anulare verso Roma con code a partire da Settecamini ancora sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare con in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina e proseguendo la Casilina all'appia code a tratti in carreggiata esterna dalla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-04-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Traffico Lazio del 08-02-2026 ore 09:30Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Temi più discussi: Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 06-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 05-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 17 | 30. Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in ... romadailynews.it Maltempo a Roma e nel Lazio: allerta gialla per pioggia e allagamenti, chiuse le banchine del Tevere. Traffico in tiltPioggia persistente, banchine del Tevere chiuse, allagamenti sulle strade con numerosi incidenti registrati e traffico in tilt in molte zone di Roma. Sono forti i disagi alla circolazione nel giorno ... roma.corriere.it SCOPERTO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAFFICO ILLEGALE DI PELLI DI RETTILE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato pres - facebook.com facebook