Torna il treno storico sulla Novara-Varallo | ad aprile secondo viaggio dell' anno

Ad aprile riprendono i viaggi a bordo del treno storico a vapore sulla tratta Novara-Varallo. La domenica 12 aprile è prevista la partenza di un nuovo viaggio lungo la ferrovia della Valsesia, con la locomotiva a vapore che traina i passeggeri attraverso i paesaggi della zona. La ripresa delle corse rappresenta il secondo viaggio dell’anno su questa linea.

Ad aprile ripartono i viaggi a bordo del treno storico a vapore sulla Novara-Varallo. Domenica 12 aprile sarà infatti possibile prendere parte a un vero e proprio viaggio nel tempo lungo la ferrovia della Valsesia trainato da locomotiva a vapore. L'evento è organizzato da Fondazione Fs Italiane. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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