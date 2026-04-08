Nella trentaduesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Torino e Hellas Verona. La partita si svolge in un contesto in cui il Torino cerca di consolidare la propria posizione in classifica per garantirsi la salvezza, mentre l’Hellas Verona si trova in una situazione di difficoltà e cerca punti per evitare la retrocessione. La sfida viene trasmessa sui canali sportivi e online, con le probabili formazioni già annunciate.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I granata cercano di blindare la salvezza, cosa che per gli scaligeri sembra sempre più un miracolo. Torino vs Hellas Verona si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico TORINO VS HELLAS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria di misura ottenuta a Pisa è stata come un’iniezione di fiducia per i granata, che li proietta a quota 36 punti, con nove lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Non è ancora il momento di festeggiare la matematica salvezza, ma la squadra di D’Aversa sembra aver svoltato, dopo il periodo critico di qualche settimana fa, e quindi l’obiettivo non dovrebbe sfuggirli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Torino vs Hellas Verona, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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