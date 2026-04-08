Tod’s Shopping ‘EBR’ piccola | pelle design e versatilità

Un nuovo negozio chiamato 'EBR' è stato aperto all’interno di un centro commerciale di dimensioni ridotte e si concentra sulla vendita di prodotti in pelle, con un’attenzione particolare al design e alla versatilità. L’inaugurazione ha attirato l’attenzione di clienti e addetti ai lavori, che hanno notato la proposta di articoli di pelletteria in un ambiente compatto. Sono presenti link di affiliazione all’interno dell’articolo, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

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