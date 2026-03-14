Tod’s Shopping ‘ebr’ Piccola | Cosa sapere prima dell’acqu…

Tod’s ha aperto il nuovo negozio nel centro commerciale e presenta una superficie ridotta rispetto alle filiali tradizionali. Il punto vendita si concentra su una selezione di prodotti di calzature e accessori, offrendo un’esperienza di acquisto più intima e curata. La notizia riguarda anche la presenza di link di affiliazione nel sito, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per i clienti.

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