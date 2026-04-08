Una recente dichiarazione di Tlon sostiene che “Scrubs” non sia cambiata, ma sono gli spettatori a essere diversi. La serie, popolare tra gli adolescenti dei primi anni 2000, ha rappresentato un modo per affrontare con ironia le sfide dell’età adulta. Secondo Tlon, l’impressione di “cringe” tra i giovani di oggi deriva più dalla percezione che dalla reale evoluzione del programma televisivo.

Questo articolo su Scrubs è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026. Scrubs era la serie con cui gli adolescenti dei primi anni Duemila hanno imparato a ridere della vita adulta. Il giovane medico JD entrava in ospedale senza sapere niente, faceva amicizia con Turk e si innamorava della persona sbagliata, combinava disastri e in qualche modo ne usciva sempre. Il luogo di lavoro era il posto in cui la vita dei personaggi prendeva forma, perché era anche il luogo in cui facevano amicizia, iniziavano relazioni, potevano permettersi di essere immaturi, sicuri che l’ambiente intorno in qualche modo li avrebbe aiutati a cavarsela e che il futuro sarebbe stato felice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tlon: «Scrubs è davvero “millennial cringe”? Le serie non cambiano, siamo noi a essere diversi»

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