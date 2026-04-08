La stagione ciclistica ha avuto un avvio difficile per la squadra, che ha dovuto fare i conti con vari infortuni tra i suoi atleti. Tra le assenze forzate, si conta anche la mancanza di alcuni corridori fondamentali nelle prime competizioni. Tuttavia, si parla di un possibile rientro di uno dei corridori chiave in vista delle prossime Classiche delle Ardenne, con dichiarazioni che indicano ottimismo circa la sua disponibilità.

L’inizio della stagione non è stato certamente dei migliori per quanto concerne i diversi infortuni subiti che hanno costretto la squadra a rinunciare a diversi effettivi nelle varie corse. L’infermeria però gradualmente si svuota e tornano a disposizione elementi importanti per consentire alla UAE Team Emirates-XRG di continuare ad essere la squadra dominante del grande ciclismo internazionale. In questo contesto si inseriscono le notizie sul recupero di Tim Wellens, caduto durante la Kuurne-Bruxelles-Kuurne e costretto all’operazione per la frattura della clavicola. Dopo l’inevitabile intervento chirurgico, il recupero di Wellens procede bene, tanto che i direttori sportivi della UAE Emirates XRG stanno già progettando il suo rientro in gara: “ Ci sono aggiornamenti sempre più positivi su Tim. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tim Wellens verso il rientro in gara: “Contiamo di averlo a disposizione per le Classiche delle Ardenne”

Tim Wellens operato alla clavicola: "L'intervento è andato bene, ma le classiche sono finite prima di iniziareil corridore belga è stato operato con buon esito alla clavicola destra in seguito alla caduta avvenuta durante la kuurne-bruxelles-kuurne.

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