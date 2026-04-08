Terranuova nuovo corrimano per la rampa del Castello di Campogialli

A Terranuova Bracciolini, nel territorio comunale di Terranuova, è stato completato l’intervento di installazione di un nuovo corrimano lungo la rampa di accesso al Castello di Campogialli. L’intervento ha riguardato la ristrutturazione dell’elemento di sicurezza situato sulla salita principale all’interno del complesso storico. La modifica si è resa necessaria per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei visitatori che si recano sul sito.

Arezzo, 08 aprile 2026 – Si è concluso l’intervento di installazione del nuovo corrimano lungo la rampa di accesso al Castello di Campogialli, nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini. L’opera, pensata per migliorare la sicurezza e la fruibilità del percorso pedonale, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del sito storico. L’intervento, presentato questa mattina, ha richiesto tempistiche più lunghe rispetto alle previsioni iniziali a causa della necessità di ottenere l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, come previsto dalla normativa vigente. Un iter obbligato, considerata la rilevanza storico-artistica del contesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova, nuovo corrimano per la rampa del Castello di Campogialli Nuovo corrimano al Castello di Campogialli, più sicurezza per l’accesso pedonaleArezzo, 7 aprile 2026 – Il Comune di Terranuova Bracciolini ha completato l’intervento di installazione del nuovo corrimano lungo la rampa di accesso... Un nuovo murale, pareti ritinteggiate, nuovi corrimano: il sottopassaggio di Rogoredo è stato riqualificatoIl sottopassaggio ciclo-pedonale della stazione di Rogoredo, a Milano, è stato riqualificato e inaugurato mercoledì 4 febbraio, nell'ambito del... Temi più discussi: Nuovo corrimano al Castello di Campogialli: Più sicurezza per l’accesso pedonale; Terranuova, 40 metri di ringhiera per rendere più sicuro l’accesso pedonale al Castello di Campogialli; Terranuova Bracciolini avvia il progetto di energia solare alla Rsa Don Amelio Vannelli; Nuovo corrimano al Castello di Campogialli più sicurezza per l’accesso pedonale. Terranuova, nuovo corrimano per la rampa del Castello di CampogialliArezzo, 08 aprile 2026 – Si è concluso l’intervento di installazione del nuovo corrimano lungo la rampa di accesso al Castello di Campogialli, nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini. lanazione.it Nuovo corrimano al Castello di Campogialli, più sicurezza per l’accesso pedonaleL’opera, pensata per migliorare la sicurezza e la fruibilità del percorso pedonale, rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione del sito storico ... msn.com Il tribunale dei minori di Firenze ha aperto un'indagine nei confronti di un giovanissimo ritenuto l'autore di post social inneggianti alla misoginia, antisemitismo e all'islamofobia. Tra questi anche alcuni dove avrebbe plaudito l'aggressione alla professoressa be - facebook.com facebook