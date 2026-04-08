TecnoCrob | 20 milioni per robot e diagnostica open day il 10 aprile

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Irccs Crob ha annunciato che venerdì 10 aprile terrà un open day dedicato alla presentazione del progetto TecnoCrob. Durante l'evento, sarà possibile visitare le strutture e conoscere da vicino le nuove tecnologie, tra cui robot e sistemi di diagnostica, finanziati con un investimento di 20 milioni di euro. La giornata è aperta al pubblico e mira a mostrare le innovazioni in corso presso l'istituto.

L’Irccs Crob organizza per venerdì 10 aprile una giornata di apertura al pubblico per presentare il progetto TecnoCrob. L’iniziativa mira a mostrare l’ammodernamento tecnologico dell’istituto, frutto di un investimento complessivo da 20 milioni di euro. Il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ha deciso di condividere con i cittadini e le autorità i risultati di un imponente piano di rinnovamento. L’evento serve a rendere tangibile l’evoluzione dell’Istituto, che ha integrato risorse proprie e finanziamenti esterni per potenziare le proprie capacità operative. Metà della somma investita, esattamente 10 milioni di euro, proviene dalla Regione Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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