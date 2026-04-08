TecnoCrob | 20 milioni per robot e diagnostica open day il 10 aprile

L'Irccs Crob ha annunciato che venerdì 10 aprile terrà un open day dedicato alla presentazione del progetto TecnoCrob. Durante l'evento, sarà possibile visitare le strutture e conoscere da vicino le nuove tecnologie, tra cui robot e sistemi di diagnostica, finanziati con un investimento di 20 milioni di euro. La giornata è aperta al pubblico e mira a mostrare le innovazioni in corso presso l'istituto.

L’Irccs Crob organizza per venerdì 10 aprile una giornata di apertura al pubblico per presentare il progetto TecnoCrob. L’iniziativa mira a mostrare l’ammodernamento tecnologico dell’istituto, frutto di un investimento complessivo da 20 milioni di euro. Il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ha deciso di condividere con i cittadini e le autorità i risultati di un imponente piano di rinnovamento. L’evento serve a rendere tangibile l’evoluzione dell’Istituto, che ha integrato risorse proprie e finanziamenti esterni per potenziare le proprie capacità operative. Metà della somma investita, esattamente 10 milioni di euro, proviene dalla Regione Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TecnoCrob: 20 milioni per robot e diagnostica, open day il 10 aprile Open Day Passaporti a Salerno: il 10 aprile nei Commissariati della provinciaIn occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Salerno promuove un’iniziativa straordinaria dedicata ai... Leggi anche: Terni, il Conservatorio “Giulio Briccialdi” apre aprile con concerti internazionali e Open Day per le nuove iscrizioni