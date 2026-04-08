Taranto truffa sanitaria | arrestato medico per visite illegali

Un medico della Asl di Taranto è stato arrestato con l’accusa di aver organizzato un sistema di visite mediche attraverso prenotazioni non autorizzate, bypassando le liste d’attesa ufficiali. L’indagine ha identificato un circuito illecito che favoriva conoscenti e parenti del professionista, consentendo loro di ottenere accesso alle visite senza rispettare le procedure previste. L’operazione segue un’indagine condotta dalle autorità competenti.

Un dirigente medico della Asl di Taranto è stato arrestato per aver creato un circuito di prenotazioni illegali, scavalcando le liste d’attesa ufficiali a favore di conoscenti e parenti. L’operazione, coordinata dai Carabinieri del Nas, ha rivelato un sistema che penalizzava i pazienti regolari e sottraeva risorse economiche allo Stato. Il meccanismo illecito prevedeva l’inserimento diretto di appuntamenti nel database aziendale, bypassando completamente il Centro Unico di Prenotazioni. Per mascherare queste operazioni, il professione sanitario cancellava o spostava a date remote le visite di altri cittadini, alterando la realtà dei tempi di attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, truffa sanitaria: arrestato medico per visite illegali Cancellava gli esami prenotati per inserire le visite degli amici. Arrestato un medico a TarantoArrestato un dirigente medico alla Asl di Taranto: gestiva un «sistema parallelo» di prenotazioni di esami e visite mediche. Taranto, visite senza prenotazione al Cup: licenziato dirigente medicoUn sistema parallelo di erogazione delle prestazioni mediche senza prenotazione tramite Cup è stato scoperto dai Carabinieri del Nas di Taranto in...