Super monopattino trasformato in moto sfrecciava a Como a 60 km h | sequestrato

A Como, durante controlli della polizia locale nel mese di marzo, è stato sequestrato un monopattino elettrico modificato in modo da raggiungere i 60 chilometri orari. Il mezzo, che non aveva le caratteristiche di un veicolo autorizzato, era stato trasformato in modo da poter circolare come una moto. La polizia ha sequestrato il dispositivo e ha verificato che non rispettava le norme di sicurezza e le regolamentazioni stradali vigenti.

Un monopattino elettrico capace di raggiungere i 60 chilometri orari. Non è una scena da pista, ma quanto accertato a Como durante i controlli della polizia locale nel mese di marzo.Il caso è emerso in via Filippo Turati, dove gli agenti hanno fermato un mezzo modificato con un acceleratore in. 🔗 Leggi su Quicomo.it Monopattino ‘truccato’ da record, era in grado di raggiungere i 100 km orari: sequestratoParma, 7 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Parma, in vista delle festività, ha attuato maggiori controlli sulla sicurezza stradale, in particolare...