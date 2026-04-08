Sulcis 350 posti a rischio | l’Enel di Portovesme grida aiuto

Mercoledì 8 aprile, i lavoratori della centrale Enel di Portovesme si sono radunati per chiedere chiarimenti alle autorità regionali e nazionali riguardo alla perdita di circa 350 posti di lavoro. La protesta è arrivata in seguito alla decisione dell’azienda di abbandonare l’uso del carbone, lasciando preoccupazioni sulla futura occupazione dei dipendenti. La situazione ha suscitato attenzione tra le parti coinvolte, senza che siano ancora state annunciate soluzioni definitive.

I dipendenti della centrale Enel di Portovesme si sono riuniti mercoledì 8 aprile per sollecitare risposte concrete da parte delle istituzioni regionali e nazionali circa la tutela dei posti di lavoro dopo l’abbandono del carbone. L’assemblea, svoltasi a Portoscuso, mette in luce il timore per il destino di circa 350 operatori che rischiano l’estinzione del proprio impiego. Nonostante i dialoghi con il Governo per dilatare i tempi del phase-out o l’eventualità di un blocco totale dell’impianto, le garanzie occupazionali restano assenti. Il peso del silenzio tra Regione e Ministero. Roberto Forresu della Fiom e Renato Tocco della Uilm del Sulcis denunciano l’assenza di risposte da parte del Ministero e della Regione Sardegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sulcis, 350 posti a rischio: l’Enel di Portovesme grida aiuto Leggi anche: “Aiuto, aiuto”. Morte choc a 12 anni: in cima al palazzo, poi il crollo e le grida di terrore Grida d'aiuto disperate, ma non c'è traccia di anima viva: che sta succedendo sul BondoneGrida disperate che chiedevano aiuto, provenienti da una zona boschiva non lontano dalla capanna Viote: una situazione che ha subito allertato nel... Si parla di: Preoccupa il destino dei lavoratori della centrale Enel di Portovesme. Assemblea centrale Enel del Sulcis, 'sveglia a Regione e Governo'Assemblea dei lavoratori della centrale Enel di Portovesme per chiedere alla politica garanzie occipazionali per il futuro a fronte della dismissione del carbone. (ANSA) ... ansa.it Si allarga protesta nel Sulcis, 'basta attese. Subito tavolo'Non solo Eurallumina. Tra le vertenze in capo al Mimit, ci sono anche quelle di SiderAlloys, Portovesme srl ed Enel: tutte devono arrivare a soluzione nell'immediato, mentre nel territorio le già ... ansa.it