Stretto Hormuz cosa è la nebbia elettronica che paralizza le navi e impedisce il transito

Nello Stretto di Hormuz, le navi incontrano difficoltà nel passaggio a causa di una condizione nota come

Nello Stretto di Hormuz, il confine tra realtà fisica e proiezione digitale è completamente evaporato. Dalla fine di febbraio 2026, in seguito all'escalation militare che ha visto Stati Uniti e Israele lanciare attacchi mirati contro infrastrutture iraniane, il Golfo Persico è diventato il teatro del più massiccio attacco di "spoofing" della storia marittima. Migliaia di petroliere e navi cargo si trovano prigioniere di una nebbia elettronica dove i radar indicano il mare aperto, ma i navigatori satellitari mostrano posizioni assurde: navi che sembrano correre in mezzo al deserto, attraversare le piste di decollo dell'aeroporto di Dubai o, peggio, navigare all'interno dei perimetri di centrali nucleari come quella di Bushehr. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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