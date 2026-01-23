Domenica alle ore 10, la palestra comunale di Paciano ospiterà la quinta edizione dell’Embukai della Scuola di karate Kenkon Dojo. L’evento rappresenta un momento di condivisione e rispetto per l’arte marziale di Okinawa, unendola a un’iniziativa benefica. Un’occasione per praticare e valorizzare i valori fondamentali del karate, promuovendo anche un gesto di solidarietà nella comunità.

Domenica, alle ore 10, la palestra comunale di Paciano ospiterà la quinta edizione dell’ Embukai di inizio anno della Scuola di karate Kenkon Dojo, un appuntamento che unisce l’antica arte marziale di Okinawa alla beneficenza. L’evento, patrocinato dal Comune, vedrà protagonista l’unica scuola in Umbria ufficialmente riconosciuta dalla IOGKF (International Okinawa Goju-ryu Karate-do Federation), l’organizzazione internazionale impegnata nel preservare il Goju-ryu così come tramandato dal fondatore Chojun Miyagi Sensei. La manifestazione avrà una forte impronta solidale: durante la mattinata verranno raccolte donazioni per l’associazione " Azzurro per l’Ospedale ODV ", realtà che da oltre vent’anni lavora per il miglioramento dei servizi sanitari locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Arte marziale e beneficenza, quinta edizione alla palestra comunale; A Olbia la cura del tatami: arti marziali come antidoto al bullismo.

