Stop alla Linea 2 tra Pozzuoli e Napoli | Così si isolano i Campi Flegrei

La Linea 2 tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei sarà sospesa a causa di interventi legati all'organizzazione dell'America's Cup. La decisione ha portato a un confronto tra le autorità locali e regionali sulla gestione dei trasporti nella zona, con alcune parti che criticano l’effetto di isolamento sulla mobilità dei cittadini dei Campi Flegrei. La sospensione è prevista in un periodo ancora da definire e riguarda esclusivamente il tratto tra i due punti.

La sospensione della Linea 2 nel tratto tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei, prevista nell'ambito degli interventi collegati all'America's Cup, apre un nuovo fronte politico sulla mobilità flegrea. Il progetto della nuova fermata di Bagnoli legata alla Coppa America è stato presentato da Rfi e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Terremoto all'alba nei Campi Flegrei, svegliati di soprassalto tra Pozzuoli e Bagnoli Metro Linea 2, corse straordinarie dopo Napoli-Chelsea: 7 treni in più da Campi FlegreiIn occasione del match di Champions League Napoli-Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio allo stadio Maradona, Regionale di Trenitalia potenzia... TRENI IN ARRIVO E PARTENZA DA SALERNO Temi più discussi: Napoli-Milan, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico; Pasqua a Napoli, dal Mann a Pompei: Musei tutti aperti e gratuiti; Pasqua e Pasquetta a Napoli, il piano trasporti di Anm: gli orari di metro, bus e funicolari; Metro linea 2, stop alla tratta Pozzuoli-Napoli Campi Flegrei per tre mesi: ecco quando. Sciame nei Campi Flegrei, Ingv 'sollevamento in linea con evoluzione ordinaria'Le scosse registrate la scorsa notte nei Campi flegrei rientrano nel quadro del fenomeno bradisismico che sta interessando l'area flegrea. (ANSA) ... ansa.it Terremoto ai Campi Flegrei oggi, scossa di magnitudo 2.1 alle 9,59 vicino alla Tangenziale: avvertita a NapoliScossa di terremoto di magnitudo 2.1 ai Campi Flegrei, con epicentro in via Cupa Cigliano. Avvertita anche ad Agnano. fanpage.it https://www.tvcampiflegrei.it/boscotrecase-na-non-pagano-il-conto-ma-la-sorpresa-arriva-dopo-lo-scontrino-carabinieri-arrestano-38enne/ - facebook.com facebook Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com