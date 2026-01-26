Metro Linea 2 corse straordinarie dopo Napoli-Chelsea | 7 treni in più da Campi Flegrei

In vista del match Napoli-Chelsea del 28 gennaio allo stadio Maradona, Trenitalia ha annunciato un potenziamento della Metro Linea 2, con sette corse straordinarie notturne e altre tre durante la giornata. La misura mira a facilitare gli spostamenti dei tifosi e a garantire un servizio più efficiente in occasione dell’evento. Queste corse aggiuntive si inseriscono nel piano di gestione del traffico per assicurare una mobilità più fluida.

In occasione del match di Champions League Napoli-Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio allo stadio Maradona, Regionale di Trenitalia potenzia il servizio della Metro Linea 2 con sette corse straordinarie notturne e 3.400 posti aggiuntivi per agevolare il deflusso dei tifosi. Prosegue l’impegno del Gruppo FS per favorire la mobilità sostenibile e l’utilizzo del trasporto pubblico in occasione dei grandi eventi sportivi.In vista della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona, Regionale di Trenitalia ha predisposto un piano speciale per la Metro Linea 2. 🔗 Leggi su 2anews.it

