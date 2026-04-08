Questa sera, mercoledì 8 aprile, Stefano De Martino conduce la sesta puntata di Stasera tutto è possibile. Tema "STEP Food", ospiti tra confermati e volti nuovi, e tanti giochi divertenti dall'Auditorium Rai di Napoli. Questa sera, mercoledì 8 aprile, alle 21:20 su Rai 2, torna in prima serata Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano De Martino, con il sesto appuntamento della dodicesima edizione. Il programma continua a dominare il prime time: la scorsa puntata ha conquistato 2.339.000 spettatori con uno share del 16,4%, confermandosi leader della serata. Il tema di Stasera tutto è possibile e gli ospiti dell'8 aprile Il tema di oggi sarà STEP Food, il fil rouge del penultimo appuntamento realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni della penultima puntata

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Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni della quinta puntataQuesta sera 1 aprile su Rai 2 torna Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino guida gli ospiti tra giochi, sketch e imitazioni, tra risate e...

Stasera tutto è possibile sta tornando su Rai 2

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, mercoledì 1 aprile: anticipazioni e tema 'AstroStep'; Stasera tutto è possibile, Elenoire Casalegno e Anna Tatangelo tra gli ospiti del 1º aprile; Stasera tutto è possibile - S2026E6 - Puntata del 08/04/2026 - in diretta su Rai 2 08/04/2026 alle 21:20; Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni della quinta puntata.

A Stasera tutto è possibile Stefano De Martino gioca in cucina. Gli ospiti della penultima puntataTra i giochi di stasera ci sono Passa la palla, Colonna sonora e Segui il labiale, fino ad arrivare al momento più atteso, quello della Stanza inclinata. Come sempre, in studio non mancano il ... iodonna.it

Stasera tutto è possibile, anticipazioni dell’8 aprile: gli ospiti della penultima puntataStefano De Martino riaccende la prima serata di Rai2 con Stasera tutto è possibile: gli ospiti e i giochi della penultima puntata ... dilei.it

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Tra gli ospiti di "Stasera tutto è possibile" arriva Anna Tatangelo, per la prima volta in tv dopo la nascita di Beatrice x.com