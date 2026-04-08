Spregiata Policoro | furti a tema il Sindaco chiede l’intervento urgente

Il sindaco di Policoro ha scritto al Prefetto di Matera, chiedendo con urgenza l’indizione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La richiesta arriva dopo un aumento significativo di furti nel territorio comunale, che ha portato a una crescente preoccupazione tra i cittadini. La situazione ha portato l’amministrazione a sollecitare interventi immediati per garantire maggiore sicurezza nella zona.

Il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, ha richiesto al Prefetto di Matera l’indizione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito di un incremento drastico dei furti nel comune. L’allarme scatta dopo una serie di episodi che hanno colpito sia le residenze private che, in modo più marcato, i locali commerciali della città. La preoccupazione cresce poiché i malviventi sembrano operare seguendo schemi organizzati, colpendo obiettivi specifici durante la stessa notte. Recentemente sono stati registrati attacchi mirati a diverse gioiellerie in una singola serata, mentre in altre occasioni i bersagli sono state le farmacie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spregiata Policoro: furti a tema, il Sindaco chiede l’intervento urgente Leggi anche: Frane e crolli a Manoppello, chiusa la statale 539 e case evacuate: il sindaco chiede un intervento urgente ad Anas Briglia Agna a rischio: Montemurlo chiede intervento urgenteLa stabilità idraulica del torrente Agna è attualmente compromessa da infiltrazioni e cedimenti strutturali nella località Il Carbonizzo, al confine... Furti a Policoro (MT), Sindaco chiede convocazione Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza PubblicaIl sindaco di Policoro Enrico Bianco chiede al Prefetto di Matera la convocazione urgente del Comitato di Sicurezza dopo l'ondata di furti che sta colpendo le attività commerciali della città ... trmtv.it Troppi furti a Policoro, il sindaco chiede un Comitato provinciale di sicurezza pubblica«Negli ultimi mesi nel territorio comunale» di Policoro (Matera) «si è registrato un aumento esponenziale di episodi di furto non solo nelle abitazioni ma anche e soprattutto nelle attività commercial ... lagazzettadelmezzogiorno.it