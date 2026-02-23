Ladro di liquori fugge dal centro commerciale senza pagare | arrestato

Un uomo ha tentato di uscire dal centro commerciale Il Maestrale con otto bottiglie di alcolici senza pagarle. La causa è stata il suo tentativo di furto, che è stato subito notato dal personale di sicurezza. Quando ha cercato di scappare, è stato fermato dalle forze dell'ordine e portato in caserma. L’indagine sulla vicenda prosegue per chiarire eventuali complici. La merce recuperata è stata restituita al negozio.

In manette un 30enne. Aveva nascosto le bottiglie dentro uno zaino. Mentre usciva è suonato l'allarme dell'antitaccheggio SENIGALLIA - Ruba otto bottiglie di alcolici ma viene arrestato. È successo ieri pomeriggio, al centro commerciale Il Maestrale, a Cesano. In manette è finito un uomo di 30 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, campano, senza fissa dimora. Furto aggravato l'accusa per il clochard che risulta avere una residenza fittizia a Fabriano. Attorno alle 14 è stato sorpreso a rubare le bottiglie di liquori per un valore di quasi 160 euro. Il 30enne è entrato nel supermercato Ipercoop del centro commerciale fingendosi un normale cliente.