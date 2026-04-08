Sono 155 le società fiorentine partecipate da residenti in Medio Oriente

A Firenze sono 155 le società di partecipazione locale che hanno coinvolgimenti di proprietà da parte di residenti nell'area del Golfo Persico e del Medio Oriente, territori attualmente interessati dal conflitto. La cifra si riferisce alle imprese con capitale di proprietà di persone che risiedono in queste regioni. L’elenco delle società e le modalità di partecipazione sono state rese note nelle ultime analisi di settore.

Firenze, 8 aprile 2026 - Sono 155 le imprese fiorentine partecipate da residenti nell 'area del Golfo Persico e del Medio Oriente interessata dalla guerra. Poco meno della metà di queste aziende, 64 società, sono partecipate da residenti in Iran. E' l'analisi fatta da InfoCamere, che incrocia i dati Registro delle imprese per misurare il peso reale di quest'area geopolitica nel tessuto produttivo nazionale: 3.839 le imprese italiane che hanno azionisti mediorientali per un totale di 415 milioni di euro in partecipazioni societarie. Gli investimenti sauditi . Da sottolineare il fatto che è saudita un terzo del valore delle quote azionarie mediorientali in aziende fiorentine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sono 155 le società fiorentine partecipate da residenti in Medio Oriente Soci dal Medio Oriente nelle imprese fiorentine, Iran primo per numero di aziendeLa guerra in Medio Oriente lascia tracce anche nel tessuto economico fiorentino: sono 155 le imprese con soci residenti nell’area del Golfo Persico e... Leggi anche: Voli cancellati da Dubai a Doha, quali sono le rotte alternative? Fuga dal Medio Oriente per il corridoio del Caucaso Temi più discussi: Sono 155 le società fiorentine partecipate da residenti in Medio Oriente; Record di nomine, prossimi i rinnovi per 842 incarichi in 155 societa' del Mef; Nomine Mef, record rinnovi con 842 incarichi in 155 società: i big in scadenza; Nomine pubbliche: da Eni a Enel e a Terna, tornata record per i vertici delle partecipate. La Borsa boccia il cambio per Leonardo. Sono 155 le società fiorentine partecipate da residenti in Medio OrienteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Soci dal Medio Oriente nelle imprese fiorentine, Iran primo per numero di aziendeQuote estere per 3,41 milioni su un capitale complessivo di 26,6 milioni. Iran e Israele i più presenti per diffusione, Sauditi in testa per valore investito ... firenzetoday.it Le dichiarazioni di Donald Trump sul conflitto in Medio Oriente hanno allarmato anche una parte del fronte repubblicano, riaprendo il dibattito sulla sua stabilità e sulla possibilità di ricorrere al 25esimo emendamento. Ma tra i suoi sostenitori prende corpo un’a - facebook.com facebook Caffè corretto, la puntata dell’8 aprile: si parla di caro-carburanti e crisi in Medio Oriente x.com