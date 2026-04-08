Negli ultimi sondaggi politici, le preferenze degli elettori mostrano variazioni significative rispetto a qualche settimana fa, anche se i numeri complessivi restano stabili. Le rilevazioni evidenziano come alcuni partiti abbiano subito fluttuazioni più marcate, mentre altri si mantengono in posizione. La dinamica delle intenzioni di voto riflette un quadro politico in evoluzione, con alcune forze che registrano aumenti o diminuzioni sostanziali.

Le intenzioni di voto continuano a muoversi senza scosse evidenti, ma all’interno di un contesto che, rispetto a poche settimane fa, è profondamente cambiato. Il riferimento è alla fase successiva al referendum sulla giustizia, che ha inciso sugli equilibri politici e riacceso la competizione tra le coalizioni. È in questo scenario che vanno letti gli ultimi dati della rilevazione Only Numbers per Porta a Porta: numeri che, più che rivoluzionare la classifica, stanno ridisegnando i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione. Fratelli d’Italia resta primo partito ma perde terreno. Il dato più rilevante riguarda Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito ma registra un calo significativo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi politici, ora sì che cambia tutto: quale partito trema

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Sondaggi politici, ora cambia tutto davvero: chi è in testaFinito lo scrutinio, in politica arriva sempre la seconda ondata: quella dei sondaggi.

SONDAGGI POLITICI OGGI: CAMBIA TUTTO, UN PARTITO CROLLA A PICCO!

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