Sistema Sorrento le confessioni del presidente della coop | Il sindaco faceva scrivere il bando all’imprenditore Se non pagava pronta la ditta vicina al ministro

Il sistema di assegnazione degli appalti a Sorrento coinvolge presunte irregolarità nelle procedure di gara. Secondo le testimonianze di alcuni membri di cooperative locali, il sindaco avrebbe fatto redigere i bandi da un imprenditore coinvolto in attività illecite. Inoltre, si parla di pressioni e di una rete di relazioni con figure politiche di alto livello, in cui alcune ditte vicine a un ministro sarebbero pronte a intervenire in caso di mancato pagamento.

Le confessioni di Francesco Di Maio e Michele De Angelis sono convergenti: a Sorrento i bandi di gara venivano scritti direttamente dall’imprenditore tangentaro che se li doveva aggiudicare. Così da cucirseli addosso. Lo dice l’ex staffista di Massimo Coppola, ex sindaco della città. Lo conferma il presidente della cooperativa Prisma. L’uomo che all’ex sindaco portava settimanalmente una busta ricolma di contanti per vincere e conservare gli appalti della refezione scolastica, con il retropensiero di poter essere soppiantato da altra ditta vicina alla politica (ma su questo torneremo). Il prossimo 4 maggio Di Maio inizierà il processo a Torre Annunziata con rito abbreviato – per Coppola pende una richiesta di patteggiamento – e dagli atti depositati e a disposizione delle parti emerge un racconto univoco e combaciante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sistema Sorrento, le confessioni del presidente della coop: “Il sindaco faceva scrivere il bando all’imprenditore. Se non pagava, pronta la ditta vicina al ministro” Il “Sistema Sorrento” provò a infiltrarsi a Massa Lubrense, ma il sindaco Balducelli disse no. “L’imprenditore di Prisma però trovò il ‘canale giusto’ nel Comune”Il “Sistema Sorrento” dell’ex sindaco Massimo Coppola e dei suoi foraggiatori di tangenti provò a infiltrarsi nella vicina Massa Lubrense, una delle... “Sistema Sorrento”, il Consiglio di Stato annulla le elezioni del 2020. Le vinse il sindaco arrestato per tangentiAl danno di un Comune commissariato dopo l’arresto di un sindaco corrotto, si aggiunge la beffa che l’elezione di quel sindaco andava annullata. Sistema Sorrento, commissione d’accesso consegna la relazione: Infiltrazioni criminali, Comune va sciolto. Elezioni verso il rinvioLa commissione d'accesso ha consegnato la relazione: infiltrazioni criminali accertate nell'amministrazione comunale ... ilfattoquotidiano.it Sistema Sorrento, prime ammissioni di Lello il Sensitivo: il braccio destro dell’ex sindaco Coppola rinuncia al RiesameLe prime confessioni davanti al Gip, poi la scelta di rinunciare al Riesame del suo arresto in carcere, che doveva svolgersi il 3 settembre. Raffaele Guida, detto Lello il Sensitivo, uno dei perni del ... ilfattoquotidiano.it