Durante un'informativa al Parlamento, il ministro della Difesa ha ricevuto un appello dal segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia. Anthony Barbagallo ha espresso una posizione contraria al coinvolgimento militare nella situazione di tensione che riguarda la base di Sigonella e le relazioni internazionali. La richiesta si inserisce in un quadro di preoccupazioni riguardanti l’eventuale escalation militare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello al ministro della Difesa. Nel corso dell’informativa al Parlamento del ministro della Difesa Guido Crosetto, è arrivata una presa di posizione netta da parte di Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia. Secondo il deputato, il ministro avrebbe avuto l’occasione di esprimere un rifiuto chiaro sull’utilizzo della base di Sigonella in operazioni legate ai conflitti in Medio Oriente, anche solo dal punto di vista logistico. Una presa di distanza che, secondo Barbagallo, non è arrivata. Le accuse sul contesto internazionale. Barbagallo ha evidenziato come la situazione attuale... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sigonella e tensioni internazionali: la posizione di Barbagallo contro il coinvolgimento militare

Sigonella, sit-in di associazioni e partiti contro il coinvolgimento nelle operazioni militariTrasparenza e chiarezza su cosa avviene a Sigonella, oltre al fermo no all’utilizzo della base nel catanese e delle altre infrastrutture sul...

Droni da Sigonella, deputati ARS depositano mozione contro Regione per chiarire "coinvolgimento in guerra in MO" - DOCUMENTO ESCLUSIVOI deputati La Vardera, Balsamo e la capogruppo ARS di centrodestra Caronia hanno presentato una mozione parlamentare chiedendo al Governo regionale e...

Temi più discussi: L'Italia ha negato l'uso della base di Sigonella agli Stati Uniti: cosa è successo; Sigonella, la base in Sicilia: storia, geopolitica e la notte in cui l’Italia sfidò gli Usa; Sigonella, l’Italia nega l’uso agli Usa: cosa dicono Meloni e Crosetto; Sigonella, il rifiuto dell’Italia tra sovranità nazionale e tensioni transatlantiche.

Sigonella. Crosetto alla Camera difende i trattati e assicura: non siamo in guerra. Barbagallo (Pd): sabato mobilitazione alla baseSi accende il confronto politico sull’uso delle basi militari statunitensi in Italia, con Sigonella ancora al centro del dibattito nazionale e siciliano. Oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto ... siracusanews.it

Guerra in Iran, un altro drone parte da Sigonella: la Sicilia sempre più al centroLa Sicilia torna ancora una volta al centro delle tensioni internazionali. Nelle ultime ore, infatti, un nuovo drone militare statunitense sarebbe decollato ... itacanotizie.it

Il velivolo senza pilota Usa decollato dalla base siciliana di Sigonella nelle scorse ore. La missione nel golfo Persico - facebook.com facebook

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