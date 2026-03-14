I deputati della Sicilia La Vardera, Balsamo e Caronia hanno depositato una mozione contro la Regione, chiedendo chiarimenti sul coinvolgimento dei droni provenienti dalla base di Sigonella nella guerra in Medio Oriente. La mozione mira a ottenere dettagli ufficiali sulla presenza e l’utilizzo di questi mezzi, mentre le richieste sono state formalizzate attraverso un documento ufficiale presentato presso l’Assemblea regionale siciliana.

I deputati La Vardera, Balsamo e la capogruppo ARS di centrodestra Caronia hanno presentato una mozione parlamentare chiedendo al Governo regionale e al Presidente Schifani di chiarire le attività di "sorveglianza e intelligence" americane avvenute tra la base aerea di Sigonella e il MUOS di Niscemi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Droni da Sigonella, deputati ARS depositano mozione contro Regione per chiarire "coinvolgimento in guerra in MO" - DOCUMENTO ESCLUSIVO

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Mentre il governo nega il coinvolgimento diretto dell’Italia, i tracciati dei droni Triton e dei Boeing Poseidon da Sigonella e il MUOS di Niscemi rivelano il ruolo strategico della Sicilia nella guerra in Medio Oriente. - facebook.com facebook