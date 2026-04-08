Si torna in colonia forse

Alcune colonie sono state trasformate in alberghi, mentre altre sono state abbandonate da decenni e si trovano in stato di rovina. Attualmente, si discute sulla possibilità di riqualificarle, ma ancora non sono stati avviati progetti concreti per il loro recupero. La situazione varia da struttura a struttura, con alcune lasciate al degrado e altre in attesa di interventi di restauro o riutilizzo.

Alcune sono diventate alberghi, altre invece sono chiuse da decenni, abbandonate, in attesa di progetti che le riportino in vita. E' il destino delle colonie della Romagna, costruite ai tempi del fascismo, e per le quali ancora non c'è una ricetta di recupero. Ora ci sta provando la Regione con un piano di sistemazione del bellissimo parco verde che abbraccia l'ex colonia Varese, a Milano Marittima. Un complesso enorme, capace di ospitare fino a mille bambini, che dalla Lombardia potevano così godersi spiaggia e mare, ma che ebbe breve vita: inaugurata nel 1939 fu utilizzata pochissimo a causa dello scoppio della guerra mondiale e poi di fatto rimasta sempre abbandonata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Dopo l'arresto dell'ex principe Andrea, Sarah Ferguson è scomparsa. Forse si trova negli Emirati Arabi, forse in una lussuosa clinica svizzera. Leggi Amica.it “Europa? forse sì e forse no”2026-03-11 19:12:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Tornano i risultati e con essi l’azione... Iran : Trump libère le monde Argomenti più discussi: Rasa al suolo l'ex colonia Mater Dei, si pensa al futuro: al suo posto una struttura di lusso con lagune; Rasa al suolo l'ex colonia Mater Dei, si pensa al futuro: al suo posto una struttura di lusso con lagune; La rinascita della colonia Varese; Ex Colonia Vittorio Emanuele a Ostia, nuovo dibattito su sgombero e riqualificazione della struttura (VIDEO). Si torna a parlare con insistenza di un possibile “lockdown energetico” in Italia, uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava lontano ma che oggi viene considerato plausibile nel caso in cui la crisi internazionale dovesse aggravarsi. Secondo le analisi rip facebook #Rowe torna sulla lite con #Rabiot: “Non porto rancore, siamo adulti e a volte si eccede” #Milan #Bologna #SerieA x.com