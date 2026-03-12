Europa? forse sì e forse no

Una notizia diffusa da Marca segnala una forte divisione tra le regioni iberiche, con un ritorno ai risultati e alle azioni della società. In momenti complicati, le attività e le decisioni tendono a essere messe in secondo piano rispetto alle dinamiche interne. La situazione ha attirato l’attenzione su possibili tensioni e sviluppi futuri nella regione.

2026-03-11 19:12:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Tornano i risultati e con essi l’azione della società, che nei momenti difficili tende a passare in secondo piano. Ieri il Valencia ha organizzato una sessione di autografi con Sadiq, Ramazani, Marina Martí e Lena Perez per deliziare i fan. Alcune decine di tifosi si sono recati presso la struttura di uno degli sponsor per farsi autografare magliette e altri oggetti del club. A questo evento, Ramazani ha parlato. L’attaccante ha parlato, poco, del suo futuro, del sodalizio con Sadiq, della rabbia della Rioja e anche se nello spogliatoio si menziona o meno la parola Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Europa? forse sì e forse no” Articoli correlati Leggi anche: Dopo l'arresto dell'ex principe Andrea, Sarah Ferguson è scomparsa. Forse si trova negli Emirati Arabi, forse in una lussuosa clinica svizzera. Leggi Amica.it Leggi anche: Camila Giorgi conferma: "Sono incinta. Nascerà in Europa". Ritorno in campo? "Forse..." L'EUROPA è (forse) SPACCIATA - ECCO PERCHÈ Aggiornamenti e notizie su Europa forse sì e forse no Temi più discussi: Sistema Ets, il bersaglio più facile; La Svizzera si arma e si avvicina all’Europa; Se l’Italia si isola dai big europei; Iran, Meloni in affanno per l’economia cerca sponde in Europa. Ma nessuna critica a Trump. Conferenza Monaco, Merz: Ordine mondiale non c'è più, sì Europa forteRoma, 13 feb. (askanews) - L'ordine mondiale come lo conoscevamo non c'è più, serve un'Europa sovrana. Con queste parole forti, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha aperto ufficialmente la 62esima ... quotidiano.net Referendum, Più Europa è per il Sì. Ma Magi sceglie l'autocensuraC’è un partito schierato per il Sì al referendum sulla giustizia mentre il suo leader sostiene il No. Nulla di grave, a volte succede che il sentiment del segretario e quello del partito possano ... iltempo.it Sharing TV Europa. . FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL SUD EUROPA e LA SCUOLA DI CONSAPEVOLEZZA DEI TALENTI Ecco cosa unisce tutti i relatori dell'evento che domani Sharing TV Europa trasmetterà dalla Sala Imprese della Confederazione AEPI - facebook.com facebook Europa League, le probabili formazioni di Bologna-Roma #SkySport #UEL #BolognaRoma #SkyUEL x.com