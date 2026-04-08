Si torna in campo all' U-Power Stadium | modifica della viabilità da mezzogiorno

Alle 15 di oggi, mercoledì 8 aprile, si gioca una partita di serie C allo stadio U-Power Stadium di Monza, con l’Inter U23 che affronta il Trento. La viabilità nelle zone circostanti sarà modificata a partire da mezzogiorno per consentire l’accesso e la gestione degli spettatori. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale e senza ulteriori variazioni di orario o luogo.

Alle 15 di oggi, mercoledì 8 aprile per il campionato di serie C l'Inter U23 scenderà in campo allo stadio di Monza contro il Trento. Come sempre sono previste modifiche alla viabilità nei pressi dell'U-Power Stadium. A partire dalle ore 12 fino al termine della manifestazione sportiva sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Doppia partita all'U-Power Stadium: per due giorni strade chiuse e come cambia la viabilitàDoppio match all'U-Power Stadium di Monza: scendono in campo prima il Monza (27 febbraio) e poi l'Inter Under 23 (28 febbraio). Argomenti più discussi: Si torna in campo all'U-Power Stadium: modifica della viabilità da mezzogiorno; LUCA TABBIANI CONVOCA 24 GIOCATORI PER LA GARA DI SERIE C SKY WIFI IN TRASFERTA CONTRO L’INTERU23; Monza Palermo, troppi tifosi ospiti: gara a rischio sicurezza?; Pronostico Leicester City-Preston North End: analisi e probabili formazioni 03/04/2026 Championship. MONZA-BARI: PREVENDITA ATTIVA AC Monza rende noto che i biglietti per la sfida Monza-Bari, valida per la 34a giornata Serie BKT ‘25-‘26 e in programma alle ore 19:30 di sabato 11 aprile presso lo stadio ‘U.Power Stadium’, sono disponibili da que - facebook.com facebook