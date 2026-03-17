Il 19 marzo 2026 alle ore 21, lo Shakhtar Donetsk affronta il Lech Poznan negli ottavi di finale di Conference League. Dopo aver vinto 3-1 in trasferta nella partita di andata, lo Shakhtar si presenta con un vantaggio consistente, mentre il Lech Poznan cerca di ribaltare il risultato tra le mura di casa. Le formazioni e le quote delle scommesse saranno disponibili prima del calcio d'inizio.

Il cammino dello Shakhtar Donetsk agli ottavi di conference League e decisamente in discesa dopo la vittoria per 1-3 sul campo del Lech Poznan all’andata. Il ritorno si gioca a Cracovia e gli ucraini hanno un compito sulla carta facile visto l’ampio vantaggio da cui partono. Gli arancioneri, che disputano per la prima volta questo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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