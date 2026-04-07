Asl 74 posti per i giovani con il servizio civile universale | prorogata la scadenza per presentare domanda

È stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande relative ai 74 posti disponibili nei progetti di servizio civile universale promossi dall'Asl. Tra questi, 24 posti sono riservati ai giovani con minori opportunità. La modifica della data limite permette ai candidati interessati di completare la presentazione delle domande e partecipare alla selezione. La nuova scadenza è stata comunicata ufficialmente dall'ente responsabile.

Nuova scadenza per poter presentare domanda ed essere selezionati per uno dei 74 posti disponibili (24 riservati ai Giovani con Minori Opportunità) nei progetti di servizio civile universale presentati dall'Asl. Adesso ci sarà tempo fino a giovedì 16 aprile. Il progetto presentato dall’Azienda USL Toscana nord ovest si colloca tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno). Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi e viene retribuito con un assegno mensile pari a 519,47 euro. I progetti presenti dall’Azienda Usl Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale, specifica e di tutoraggio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Servizio civile universale 2026, bando da 65.964 posti per giovani: requisiti e domandaIl Dipartimento per le Politiche giovanili ha ufficialmente aperto le selezioni per il nuovo bando del Servizio civile universale, mettendo a... Leggi anche: Servizio Civile Universale, con Caritas Bergamasca 14 posti per i giovani che vogliono «fare la differenza» Temi più discussi: Asl, 74 posti per i giovani con il servizio civile universale: prorogata la scadenza per presentare domanda; Servizio Civile Universale, l’Azienda USL Toscana nord ovest protagonista dell’evento coordinato da Caritas al Centro Giovani De Andrè di Piombino; Concorso ASST Ovest Milanese Infermieri 2026: 35 posti a tempo indeterminato; Sanità Toscana | 74 posti nel Servizio Civile scade il 16 aprile. Bomba sull’assistenza domiciliare. La Asl vuole internalizzare. A rischio 74 posti dentro ElleunoL’avvio della nuova gestione annunciato per il primo gennaio. Proclamato lo stato di agitazione. I sindacati: Un film drammatico già visto. Chiesto l’intervento del prefetto, a breve un incontro. lanazione.it ’I posti per i dipendenti? Sono saliti’. Sosta, l’Asl replica con le cifre alla UilArriva a stretto giro di posta la risposta dell’Asl dopo l’intervento del sindacato UIL FPL di Lucca sui posti auto per dipendenti all’ospedale San Luca di Lucca. L’Azienda USL Toscana nord ovest ... lanazione.it L'anestesista è accusato di torture e uccisioni di gatti, la Asl lo ha messo in riposo forzato in attesa degli sviluppi investigativi - facebook.com facebook