Dopo le dimissioni, la relazione di Gravina evidenzia che il calcio italiano in Serie A presenta una struttura vecchia, con pochi italiani e giovani tra i giocatori. L’istanza di intervento radicale, accompagnata da un’unità di intenti, viene proposta come soluzione per migliorare la situazione. Gravina sottolinea che le azioni devono andare oltre le semplici convenienze e opportunità, puntando a un cambiamento profondo nel sistema calcistico nazionale.

“Alla luce di quanto espresso, è del tutto evidente che, per il bene del calcio italiano, l’unico modo di intervenire è farlo in maniera radicale, grazie ad un’unità d’intenti che superi i confini del conveniente e dell’opportuno. Sarebbe decisivo un passo in avanti da parte di tutte le componenti federali, con il fondamentale supporto del Governo e del Parlamento. Perché senza questa convinta e unanime volontà di anteporre il bene comune alla difesa del proprio posizionamento, con la politica che deve creare le condizioni e agevolare gli strumenti adeguati per agire, nessun singolo individuo può determinare il vero e completo rilancio del movimento calcistico italiano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gravina, la relazione dopo le dimissioni: “Serie A vecchia, pochi italiani e giovani”

Dimissioni Gravina, arrivano le dimissioni! Il comunicato ufficiale della FIGC: svelata la data per le elezionidi Paolo MoramarcoDimissioni Gravina, arrivano ufficialmente le dimissioni! A comunicarlo, con un comunicato la stessa FIGC.

Gravina verso le dimissioni: oggi possibile annuncio dopo la riunione in FigcIl calcio italiano vive ore decisive dopo l’ennesimo fallimento sul piano internazionale.

Temi più discussi: Figc, Gravina si dimette: il 22 giugno si vota per il nuovo presidente. Malagò possibile successore; Figc, Gabriele Gravina si dimette da presidente dopo il flop ai Mondiali di calcio. Saluta anche Gigi Buffon; Malagò dopo Gravina, perché è l'unico dirigente sportivo che può rialzare l'Italia; Gabriele Gravina si dimette dalla presidenza della Figc: Non volevo offendere nessuno, le mie parole male interpretate.

Gravina e la sua relazione inascoltata: ecco cosa va fatto per cambiare il calcio italianoIl presidente uscente della Figc pubblica il documento che gli aveva chiesto il Parlamento prima che desse le dimissioni ... corriere.it

Gravina, la relazione dopo le dimissioni: Serie A vecchia, pochi italiani e giovaniAlla luce di quanto espresso, è del tutto evidente che, per il bene del calcio italiano, l’unico modo di intervenire è farlo in maniera radicale, grazie ad ... lapresse.it

Chi al posto di Gravina L'idea chiara del presidente del CONI - facebook.com facebook

Renzo #Ulivieri a Repubblica: “ #Gravina sempre corretto con noi allenatori: ci hai aiutato a tutelare i nostri diritti. Non avrei problemi ad andare a casa: siamo tutti volontari ma son stato rieletto col 72% dei voti. Della Nazionale importa davvero ai club Ho mol x.com