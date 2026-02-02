Torna Cuori e batte tutti | il medical drama Rai convince anche con i primi episodi della terza stagione Ecco cosa succederà nelle prossime puntate

La terza stagione di “Cuori” su Rai ha preso il via con un successo sorprendente. I primi episodi hanno attirato quasi tre milioni di spettatori, conquistando circa il 18% di share. La serie, che torna a raccontare le vicende dei medici e delle loro vite, ha battuto anche grandi titoli del prime time come “Chi vuol essere milionario”, “Che tempo che fa”, “Report” e “Le Iene”. La risposta del pubblico sembra confermare che il medical drama continua a funzionare e a catturare l’attenzione.

Quasi tre milioni di spettatori, quasi il 18% di share, la terza stagione di Cuori parte col botto, lasciando le briciole anche a cavalli di razza del prime time come Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa, Report e Le iene. Continuano dunque ad appassionare gli italiani le vicende ospedaliere del reparto di cardiochirurgia delle Molinette di Torino e in particolare quelle di Delia Brunello e Alberto Ferraris, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari. Con questa terza tranche di episodi l'ambientazione diventa quella dei ruggenti anni '70, non un dettaglio, come ha spiegato anche il regista Riccardo Donna, che intende riportare sulla propria opera lo spirito progressista di quel periodo.

