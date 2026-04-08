Tre artiste, tutte partecipanti a Sanremo 2026, hanno organizzato un flash mob per presentare il loro nuovo brano. Serena Brancale, Levante e Delia hanno scelto di esibirsi insieme, interpretando il tema del ritorno alle proprie radici dopo aver vissuto altrove. L'evento si è svolto in un luogo pubblico, con una performance dedicata a condividere la loro musica e il messaggio legato alle esperienze di vita.

Le tre artiste, Serena Brancale, Levante e Delia, reduci da Sanremo 2026, hanno unito i loro talenti per raccontare in musica l'esperienza del tornare nei luoghi d'origine quando si vive altrove. Oggi hanno realizzato un flash mob fuori dalla NABA di Roma, in mezzo a studenti ignari di ciò che stava per succedere. L'occasione è stata l'uscita del nuovo singolo “Al mio paese”, dedicato proprio a chi vive fuori sede e lascia sempre un pezzo di cuore. Nella traccia “Al mio paese”, Serena Brancale, con il suo groove magnetico, porta il calore e la forza della Puglia, mentre Levante e Delia mostrano le diverse anime siciliane, firmando strofe che sono istinto puro, identità, pelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Serena Brancale, Levante e Delia, flash mob per la presentazione del nuovo brano | GUARDA

“Al mio paese”, nuovo singolo per Serena Brancale con Delia e LevanteBARI – Serena Brancale ha annunciato “Al mio paese” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il nuovo singolo che vede la...

Ci sono Serena Brancale, Levante, Delia, Clara e Sarah Toscano, tra i nuovi singoli del 3 aprileSono le donne le protagoniste del weekend musicale, con i nuovi singoli in uscita il 3 aprile, pronti a ritagliarsi un posto nelle parti alte della...

Temi più discussi: Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia parla di emigra, di chi torna e di chi resta; Serena Brancale torna a casa con Al mio paese, il nuovo singolo con Levante e Delia; Serena Brancale, Levante e Delia Al mio paese: testo e significato; Serena Brancale e la nostalgia di casa: Al mio paese con Levante e Delia anteprima del nuovo album.

Serena Brancale, Levante e Delia giocano in casa e scelgono di raccontare una parte della storia. L’allegria zittisce la nostalgia: Al mio paese è pop che più pop non ...Tonalità morbide e calde quelle presenti nel videoclip. Piedi scalzi, luminarie e feste sparse per il paese. Brancale, Levante e Delia è un trio straordinario a cui si perdona tutto. In Al mio paes ... mowmag.com

Al mio paese: testo e significato della canzone di Serena Brancale (con Levante e Delia) sulla nostalgia di chi lascia il proprio paeseLe tre artiste, reduci da Sanremo 2026, hanno unito i loro talenti per raccontare in musica l'esperienza del tornare nel luoghi d'origine quando si vive altrove ... elle.com

Levante, Serena Brancale e Delia sorprendono gli studenti e le studentesse della Nuova Accademia di Belle Arti di Roma con un flash mob legato al nuovo singolo “AL MIO PAESE”. Un momento per cantare e ballare insieme fino a un grande abbraccio collett - facebook.com facebook

«Al mio Paese»: l'energia di Serena Brancale incontra Levante e Delia in un inno al Sud e alle radici di «casa» - News x.com