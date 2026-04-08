A Washington, il Segretario Generale della NATO ha incontrato funzionari governativi per discutere la posizione di alcuni leader sulla presenza dell’alleanza. In particolare, si è parlato di un intervento di un rappresentante di un paese europeo, incaricato di persuadere l’ex presidente degli Stati Uniti a mantenere il proprio impegno nell’Alleanza Atlantica. La questione riguarda la tenuta dell’accordo e la possibilità di un ritiro imminente.

La situazione è tesa e Mark Rutte, Segretario Generale della NATO, è incaricato di un compito spinoso: convincere Donald Trump a riconsiderare il suo ritiro dall’Alleanza, puntando sulla reciproca utilità. La tensione, inoltre, è aumentata a seguito dalle rinnovate minacce del presidente statunitense di un concreto allontanamento. La visita di tre giorni di Rutte a Washington avrà proprio questa finalità. Il compito di Rutte è di dissuadere Trump dall’abbandonare la NATO. Secondo quanto riporta Euronews il Segretario Generale, a seguito del cessate il fuoco concesso all’Iran, dovrebbe incontrare Trump. In aggiunta, Rutte oltre i colloqui con i membri del Congresso, terrà un discorso alla Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Segretario Generale della NATO a Washington: Mark Rutte dovrà convincere Trump a mantenere l’alleanza

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