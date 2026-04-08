Scossa di terremoto sul Vesuvio registrata dall' ingv

Nelle prime ore del 7 aprile 2026, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo Md 2.1 nell'area del Vesuvio. L'evento sismico è stato monitorato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o strutture. La zona è stata comunque oggetto di attenzione da parte delle autorità locali per eventuali sviluppi.

Un terremoto di magnitudo Md 2.1 ha colpito la zona del Vesuvio nelle prime ore del mattino del 7 aprile 2026. L'evento sismico, sebbene di modesta entità, ha destato l'attenzione degli abitanti della zona e degli esperti di sismologia.Dettaglio dell'evento sismicoL'evento è stato registrato il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Terremoto nel golfo di Napoli, riunione in Prefettura. L'Ingv: nessun legame con Vesuvio e Campi FlegreiRiunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli dopo l'evento sismico magnitudo 5. Italia, terremoto: registrata una scossa di magnitudo 4.3Il risveglio brusco nel cuore della mattina porta con sé un brivido che non è dovuto al freddo dell’inverno. ULTIM’ORA TERREMOTO SUL VESUVIO: REGISTRATA SCOSSA. ANCORA PAURA PER LA POPOLAZIONE Temi più discussi: Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina; Terremoto tra Siena e Pisa, scossa di magnitudo 3.0. L'evento sismico non ha causato danni; Terremoto nel pisano: scossa di magnitudo 3; Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei. Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfoNuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: diverse scosse di terremoto nell'area di Napoli, la più forte di magnitudo 3.3 ... virgilio.it Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 3,3: sciame sismico ai Campi FlegreiTorna a tremare la terra nell’area dei Campi Flegrei. Due scosse sono state registrate dall’Osservatorio vesuviano, la sede napoletana delI’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv): la pr ... tg24.sky.it Un'intera comunità è stata scossa dalla morte di Luigi Cena, il giostraio brutalmente picchiato durante la festa dell’Uva a Capena. Un’aggressione che, partendo da una discussione, è degenerata in una tragedia che ha segnato un'intera famiglia. I tre giovani - facebook.com facebook Terremoto in provincia di Foggia, la scossa di magnitudo 3.2 vicino Lucera x.com