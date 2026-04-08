Scoperta l'identità dell'inventore dei Bitcoin Satoshi Nakamoto è Adam Back | lui smentisce

Un'inchiesta pubblicata dal New York Times ha rivelato che, secondo alcune fonti, l'inventore dei Bitcoin potrebbe essere un uomo di 55 anni molto conosciuto nel settore delle criptovalute. Tuttavia, Adam Back, questa persona, ha negato le accuse, smentendo la sua presunta identità come Satoshi Nakamoto. La questione riguarda la vera identità di colui che ha creato il famoso sistema di moneta digitale.