Scoperta l'identità dell'inventore dei Bitcoin Satoshi Nakamoto è Adam Back | lui smentisce
Un'inchiesta pubblicata dal New York Times ha rivelato che, secondo alcune fonti, l'inventore dei Bitcoin potrebbe essere un uomo di 55 anni molto conosciuto nel settore delle criptovalute. Tuttavia, Adam Back, questa persona, ha negato le accuse, smentendo la sua presunta identità come Satoshi Nakamoto. La questione riguarda la vera identità di colui che ha creato il famoso sistema di moneta digitale.
Secondo un'inchiesta del New York Times, dietro il leggendario pseudonimo di Satoshi Nakamoto, l'inventore dei Bitcoin, ci sarebbe il 55enne Adam Back, molto noto negli ambienti di esperti e appassionati di cripto. Lui però smentisce: "No, non sono io". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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