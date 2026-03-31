Dal 1° aprile l' orario estivo di conferimento dei rifiuti | tutto quello che c' è da sapere

A partire dal primo aprile, a Bari entreranno in vigore le nuove regole relative all'orario di conferimento dei rifiuti, in particolare per la frazione indifferenziata. La modifica riguarda l'orario di raccolta stradale, che seguirà le modalità tipiche della stagione estiva. La variazione interessa i cittadini e le attività commerciali che si occupano dello smaltimento dei rifiuti in città.

Le disposizioni del calendario Amiu: fino al 31 ottobre si potrà gettare l'indifferenziato, tutti i giorni, comprese domeniche e festivi, dalle 18.30 alle 22.30 Il 1° aprile cambierà a Bari l'orario di conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti, con l'entrata in vigore delle regole ‘estive' per la raccolta stradale. Lo ha disposto l'Amiu. Si potrà gettare l'indifferenziato, tutti i giorni, comprese domeniche e festivi, dalle 18.30 alle 22.30. Le disposizioni saranno in vigore per tutta la primavera e l'estate, fino al prossimo 31 ottobre. Amiu spiega che “è buona norma conferire anche l’organico negli stessi orari, mentre non ci sono limitazioni per le altre frazioni”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Olimpiadi, oggi la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: orario, dove vederla, scaletta e tutto quello che c’è da sapere

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, film del 2017 diretto da...

Contenuti e approfondimenti su Dal 1 aprile l'orario estivo di...

Discussioni sull' argomento Infopoint, nuovi orari dal 1° aprile; Orario estivo per il Farmer’s Market Bertella e il Mercato Contadino di Osteria Grande; Stanno per cambiare gli orari per l'Area pedonale nel centro storico; Biblioteca comunale di Fabriano: dal 1° aprile apertura con orario continuato dalle 9 alle 19.

Le evidenze dell’ING Monthly Investment Outlook di Aprile a cura di Bob Homan, Chief Investment Officer di ING. - facebook.com facebook

Camera, informativa Presidente Meloni venerdì 10 aprile ore 9. Tempo totale: due ore circa. Dopo l'intervento della premier sono previsti gli interventi di un rappresentante per gruppo, in ordine decrescente rispetto alla composizione numerica. x.com