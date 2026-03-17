Real Madrid Vinicius Junior è una sentenza contro il Manchester City | i numeri non lasciano dubbi! E l’esultanza sui social diventa virale – FOTO

Vinicius Junior del Real Madrid si è confermato come uno degli ostacoli principali per il Manchester City nelle partite di Champions League, con numeri che evidenziano la sua efficacia in campo. La sua esultanza sui social è diventata virale, attirando l’attenzione dei tifosi. La competizione europea continua a essere il principale teatro per le performance dei giocatori di livello internazionale.

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