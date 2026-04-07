Scacchi | agli Europei partono bene sei azzurri tra cui Lodici

Sono iniziati gli Europei assoluti di scacchi a Katowice, con sei giocatori italiani che hanno preso il via. La competizione determinerà il nuovo campione europeo individuale e vede in gara numerosi talenti provenienti da diversi Paesi. La fase preliminare si svolge in un clima di attesa, con i partecipanti impegnati in partite che si svolgono nel rispetto delle regole ufficiali. La manifestazione proseguirà con incontri che si protrarranno nelle prossime settimane.

Partiti gli Europei assoluti a Katowice, che eleggeranno il nuovo campione continentale individuale di scacchi. Torneo quest’anno privo di giocatori oltre l’ELO di 2700, ma comunque valido per vedere un numero importante di giocatori ben noti, figure emergenti e altri che, chissà, in futuro assumeranno ben altro ruolo (basta vedere quanto accaduto a Matthias Bluebaum). Molto buono il bilancio dei giocatori italiani. Dei sette impegnati oggi, in sei vincono. In verità, bisogna dire che per quanto riguarda loro è andato tutto secondo pronostici, sebbene secondo diverse modalità (c’è chi ha sfruttato pessime gestioni del tempo, chi si è dimostrato superiore sul piano tattico e chi ha sfruttato errori madornali). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: agli Europei partono bene sei azzurri tra cui Lodici Scacchi: al via i Campionati Europei a Katowice. Lorenzo Lodici e altri sei in gara per l’ItaliaDa domani, a Katowice, prenderanno il via gli ormai tradizionali Campionati Europei individuali di scacchi. Leggi anche: Pallamano: agli Europei 2026 partono bene Francia e Spagna Scacchi: agli Europei partono bene sei azzurri tra cui LodiciPartiti gli Europei assoluti a Katowice, che eleggeranno il nuovo campione continentale individuale di scacchi. Torneo quest'anno privo di giocatori oltre ... oasport.it Scacchi: al via i Campionati Europei a Katowice. Lorenzo Lodici e altri sei in gara per l’ItaliaDa domani, a Katowice, prenderanno il via gli ormai tradizionali Campionati Europei individuali di scacchi. Si torna in Polonia, un Paese che in tema ... oasport.it