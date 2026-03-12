Nel nuovo pacchetto FC 26 SBC, chiamato anche FUT Birthday Team 1 Player Pick, i giocatori possono scegliere tra tre diverse carte con valutazione minima di 89 OVR. Si tratta di una versione “Premium” del pacchetto garantito, che permette di selezionare uno tra tre giocatori invece di ricevere una singola carta casuale. La promozione punta a offrire maggiori possibilità di ottenere un giocatore di alto livello.

Questa è la versione “Premium” del pacchetto garantito. Invece di una singola carta casuale, qui hai il potere di scegliere tra tre diverse opzioni, tutte con valutazione minima 89 OVR. È il modo migliore per puntare ai top player del Team 1 riducendo il rischio di trovare un doppione o una carta inutilizzabile. Dettagli della Sfida. Premio: 1 di 3 Scelta Giocatore FUT Birthday Team 1 (OVR 89+).. Ripetibile: Sì, si riattiva ogni 3 giorni.. Scadenza: 14 giorni.. I Requisiti delle 3 Rose. Il costo è superiore alla versione pacchetto singolo (circa 160k – 180k crediti ), ma la possibilità di scelta giustifica l’esborso extra: Sfida Valutazione... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: 1 of 3 89+ FUT Birthday Team 1 Player Pick – Caccia grossa ai Jackpot!

Articoli correlati

FC 26 SBC: 89+ FUT Birthday Team 1 Guarantee – Tenta la fortuna con il primo team!Se il Player Pick Icona ti sembra troppo costoso, questa è l’alternativa perfetta per dare una scossa al tuo team.

FC 26 SBC Max. 89 FUT Birthday Team 1 Upgrade: Tenta il colpaccio con le stelle del compleanno!Mentre i festeggiamenti per il compleanno di Ultimate Team entrano nel vivo, EA Sports rilascia una sfida “tentatrice” che permette di ottenere una...

Tutto quello che riguarda Birthday Team

Temi più discussi: FC 26 SBC Max. 89 FUT Birthday Team 1 Upgrade: Tenta il colpaccio con le stelle del compleanno!; EA FC 26 Team FUT Birthday Elenco Carte Dell’Anniversario Di Ultimate Team; FC 26 SBC Max 89 FUT Birthday Team 1 Upgrade | Tenta il colpaccio con le stelle del compleanno!; FC 26 SBC: 89+ FUT Birthday Team 1 Guarantee – Tenta la fortuna con il primo team!.

FC 26 SBC: 89+ FUT Birthday Team 1 Guarantee – Tenta la fortuna con il primo team!Se il Player Pick Icona ti sembra troppo costoso, questa è l'alternativa perfetta per dare una scossa al tuo team. EA rilascia il pacchetto garantito dedicato ... imiglioridififa.com

FC 26 FUT Birthday Team 1: All Leaked Players, ICONs & HeroesTeam 1 of the FUT Birthday promo drops March 6! Discover the full list of leaked stars like Cristiano Ronaldo and Lamine Yamal. realsport101.com

EA Sports ha confermato le stats di Bernardo Silva SBC che è in arrivo a breve in versione FUT Birthday! Confermata nel team 2 anche la presenza di Claudia Pina, Jonathan David, Jobe Bellingham e Keita Baldè! Oltre ai vari calciatori menzionati in un post d - facebook.com facebook