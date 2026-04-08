Savona accelera sui rifiuti | nuovi fondi e differenziata oltre il 68%

La Regione Liguria ha assegnato circa 237.000 euro alla Provincia di Savona per migliorare i centri di raccolta e aumentare la percentuale di differenziata dei rifiuti urbani. La somma, destinata all’intero anno, mira a sostenere interventi specifici per la gestione dei rifiuti e a rafforzare le attività di raccolta differenziata, che attualmente supera il 68%. Questa iniziativa si inserisce nelle strategie locali per migliorare la gestione ambientale.

La Provincia di Savona riceve dalla Regione Liguria 237.140,78 euro per potenziare i centri di raccolta e spingere la differenziata dei rifiuti urbani nel corso dell’anno. L’investimento regionale si somma a un precedente stanziamento di 525.460,66 euro. Attualmente l’amministrazione sta esaminando le richieste di contributo presentate dai due operatori che gestiscono il servizio sul territorio provinciale. Questi fondi serviranno a migliorare l’efficienza dei Centri di Raccolta. L’obiettivo è rendere più semplice e rapido il conferimento di elettrodomestici, materiali ingombranti e scarti verdi per i cittadini dei vari comuni. I numeri della raccolta: oltre il 68% di efficacia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona accelera sui rifiuti: nuovi fondi e differenziata oltre il 68% Raccolta rifiuti, si cambia. Arrivano nuovi cassonetti e aumenta la differenziataORTIGNANO RAGGIOLO Nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti a Ortignano Raggiolo per incentivare la differenziata e migliorare anche il decoro... La svolta di Pieve Emanuele sui rifiuti. Raccolta differenziata ferma al 49%Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che affida ad Aemme Linea Ambiente, società partecipata di Cap Holding, la gestione della raccolta... Temi più discussi: La Provincia di Savona accelera sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; Una Pasqua tra stenelle e capodogli per i ricercatori di Menkab; Ad Albenga nasce la prima pizza dedicata alla Fondazione ANT Franco Pannuti Ets. Savona, 237 mila euro per incentivare la raccolta differenziataAlla Provincia di Savona altri 237 mila euro per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La somma, erogata dalla Regione ... telenord.it Stretta di Palazzo Sisto sui rifiuti, multe a chi li porta dai comuni viciniIl Comune di Savona ha deciso di fare la guerra ai furbetti dei rifiuti dei Comuni vicini che vengono a buttare i sacchetti della spazzatura nel capoluogo. Se le segnalazioni si erano sprecate, nei ... ilsecoloxix.it Porti di Savona e Vado, l’AdSP accelera sul ferro: ora serve il pieno allineamento con RFI. Nel corso della visita istituzionale al porto di Savona–Vado dei presidenti della Regione Piemonte Alberto Cirio e della Regione Liguria Marco Bucci, alla presenza dell - facebook.com facebook