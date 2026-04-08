Saronno saccheggio dei ricordi | rubano i fiori dalle tombe

A Saronno, alcune persone hanno segnalato il furto di fiori e decorazioni dalle tombe nei cimiteri della città. Le autorità stanno indagando su diversi episodi di saccheggio, che coinvolgono più luoghi di sepoltura. Non sono stati ancora identificati i responsabili, e le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e delle famiglie coinvolte.

A Saronno, diverse persone hanno subito furti di decorazioni floreali e ornamenti all’interno dei cimiteri cittadini. Il fenomeno colpisce l’estetica delle tombe e la sensibilità dei familiari. L’episodio più recente riguarda Samantha, che ha scoperto con amarezza come le piante dedicate al cognato fossero state rimosse. L’uomo era venuto a mancare l’estate scorsa all’età di 46 anni. Le essenze botaniche erano state selezionate e messe a dimora dal figlio di Samantha. Il gesto vandalico ha lasciato il luogo del riposo spoglio, rendendo necessario un nuovo intervento di sistemazione. Un’inciviltà che colpisce i simboli del ricordo. Questi episodi non rappresentano casi isolati, ma si inseriscono in un quadro di mancanze di rispetto ricorrenti nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saronno, saccheggio dei ricordi: rubano i fiori dalle tombe Leggi anche: Nei cimiteri per rubare dalle tombe dei defunti: coppia di giovani dietro le sbarre Leggi anche: Bologna e Sanremo, che festival: musica dalle torri alla città dei fiori