Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati nel corso delle indagini relative alla morte di una donna e della figlia, avvenuta presumibilmente a causa di una sostanza chiamata ricina. Le autorità stanno approfondendo i dettagli dell’indagine, che coinvolge anche altri elementi ancora da chiarire. Restano numerosi aspetti da chiarire, mentre le verifiche proseguono con l’obiettivo di fare luce sulle cause e sui responsabili.

Un passaggio chiave cambia lo scenario. L’uomo risulta indagato e gli accertamenti si intensificano. Restano ancora molti punti oscuri. Si restringe a una finestra di poche ore il giallo che scuote Pietracatella e l’intero Molise. Gli investigatori stanno concentrando gli accertamenti tra la sera del 23 dicembre e il pranzo della Vigilia, nel tentativo di ricostruire cosa è successo davvero a Sara Di Vita, 15 anni, e a sua madre Antonella Di Ielsi, 50, morte a distanza di un giorno dopo i malori accusati la mattina di Natale. Un caso che, partito come ipotesi di omicidio colposo, si è trasformato in un’inchiesta per duplice omicidio volontario. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Sara Di Vita e figlia Morte Con Ricina: Il Marito Indagato? Cosa Rischia!

Il lavoro accanto al marito, la 15enne sempre solare. Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricinaI Di Vita erano una famiglia ben conosciuta a Pietracatella, piccolo centro del Molise, di circa 1200 anime, in provincia di Campobasso.

Madre e figlia morte avvelenate, cosa non torna? L'ombra del dark web dietro la ricina. È giallo sul malore del maritoLa svolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, è arrivata dai risultati tossicologici: nel...

Sara Di Vita e figlia Morte Con Ricina: Il Marito Indagato Cosa Rischia!

Temi più discussi: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Il sospetto di un delitto premeditato: chi ha colpito e quali erano i veri obiettivi?; Antonella e la figlia Sara uccise con la ricina, il veleno (quasi) invisibile: cosa è emerso e cosa non torna; Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Non fu intossicazione, ma omicidio. Madre e figlia morte a Campobasso furono avvelenate da ricina.

Sara Di Vita e la mamma Antonella Di Ielsi avvelenate con la ricina. A Campobasso non fu intossicazione ma omicidioSvolta nel caso di madre e figlia morte subito dopo Natale per quella che si credeva fosse stata un’intossicazione alimentare. Nuovo fascicolo d’indagine contro ignoti, esami effettuati sia in Italia ... quotidiano.net

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Il sospetto di un delitto premeditato: chi ha colpito e quali erano i veri obiettivi?Gli inquirenti sono al lavoro per capire se chi ha ucciso le due donne abbia agito dentro casa o fuori, se appartenga alla famiglia, alla cerchia degli amici o a un giro più esterno, e se il movente s ... vanityfair.it

Caso Madre e figlia morte a Campobasso Sotto interrogatorio amici e parenti vicini ad Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, di soli 15 anni - facebook.com facebook

Colpo di scena per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia, in #Molise : sono state uccise. x.com