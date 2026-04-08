Sara Di Vita e figlia Morte Con Ricina | Il Marito Indagato? Cosa Rischia!

Da uominiedonnenews.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati nel corso delle indagini relative alla morte di una donna e della figlia, avvenuta presumibilmente a causa di una sostanza chiamata ricina. Le autorità stanno approfondendo i dettagli dell’indagine, che coinvolge anche altri elementi ancora da chiarire. Restano numerosi aspetti da chiarire, mentre le verifiche proseguono con l’obiettivo di fare luce sulle cause e sui responsabili.

Un passaggio chiave cambia lo scenario. L’uomo risulta indagato e gli accertamenti si intensificano. Restano ancora molti punti oscuri. Si restringe a una finestra di poche ore il giallo che scuote Pietracatella e l’intero Molise. Gli investigatori stanno concentrando gli accertamenti tra la sera del 23 dicembre e il pranzo della Vigilia, nel tentativo di ricostruire cosa è successo davvero a Sara Di Vita, 15 anni, e a sua madre Antonella Di Ielsi, 50, morte a distanza di un giorno dopo i malori accusati la mattina di Natale. Un caso che, partito come ipotesi di omicidio colposo, si è trasformato in un’inchiesta per duplice omicidio volontario. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Il lavoro accanto al marito, la 15enne sempre solare. Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricinaI Di Vita erano una famiglia ben conosciuta a Pietracatella, piccolo centro del Molise, di circa 1200 anime, in provincia di Campobasso.

Madre e figlia morte avvelenate, cosa non torna? L'ombra del dark web dietro la ricina. È giallo sul malore del maritoLa svolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, è arrivata dai risultati tossicologici: nel...

Sara Di Vita e figlia Morte Con Ricina: Il Marito Indagato Cosa Rischia!

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Temi più discussi: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Il sospetto di un delitto premeditato: chi ha colpito e quali erano i veri obiettivi?; Antonella e la figlia Sara uccise con la ricina, il veleno (quasi) invisibile: cosa è emerso e cosa non torna; Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Non fu intossicazione, ma omicidio. Madre e figlia morte a Campobasso furono avvelenate da ricina.

sara di vita sara di vita eSara Di Vita e la mamma Antonella Di Ielsi avvelenate con la ricina. A Campobasso non fu intossicazione ma omicidioSvolta nel caso di madre e figlia morte subito dopo Natale per quella che si credeva fosse stata un’intossicazione alimentare. Nuovo fascicolo d’indagine contro ignoti, esami effettuati sia in Italia ... quotidiano.net

sara di vita sara di vita eAntonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Il sospetto di un delitto premeditato: chi ha colpito e quali erano i veri obiettivi?Gli inquirenti sono al lavoro per capire se chi ha ucciso le due donne abbia agito dentro casa o fuori, se appartenga alla famiglia, alla cerchia degli amici o a un giro più esterno, e se il movente s ... vanityfair.it

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