L’allenatore di lunga data dell’atleta ha commentato il caso Schwazer definendolo una “cosa ignobile” e una “vigliaccata”. Ha aggiunto che all’atleta sono stati tolti tutti i mezzi e i diritti, sottolineando la sua vicinanza e conoscenza del sistema antidoping e delle difficoltà nel settore. Le sue parole riflettono un giudizio forte sulla gestione della vicenda e sulle decisioni prese nei confronti dell’atleta.

“ Schwazer? È stata fatta una cosa ignobile, una vigliaccata “. Le parole di Alessandro Donati, suo storico allenatore, sono di chi gli è sempre stato accanto e soprattutto conosce la lotta al doping e il sistema antidoping. Donati è tornato sul tema nel corso della presentazione del suo libro, “Allenare diversamente”, scritto insieme a Francesco Marcello e presentato al CPO Giulio Onesti, dove erano presenti anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il membro Cio, Giovanni Malagò, il numero 1 Fidal, Stefano Mei e il ct della nazionale italiana femminile di pallavolo, Julio Velasco. “Alex non ha ceduto, abbiamo cercato di resistere, addirittura a 42 anni è tornato a marciare, ma gli è stato tolto tutto e hanno provato a dividerci “, ha spiegato Donati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sandro Donati sul caso Schwazer: “Una cosa ignobile, una vigliaccata. Gli hanno tolto tutto”

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