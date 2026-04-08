Venerdì 10 aprile alle 17.30 si terrà a Palomar, la Casa della Cultura, l’inizio di un evento dedicato alle “Novelle popolari toscane”. La manifestazione si inserisce nel ciclo di iniziative chiamato Piazze del sapere, che coinvolgono diversi spazi culturali della città. La presentazione sarà l’occasione per approfondire il patrimonio narrativo della tradizione toscana attraverso letture e interventi tematici.

Arezzo, 08 aprile 2026 - Si apre venerdì 10 aprile alle 17.30 a Palomar – Casa della Cultura un nuovo appuntamento delle “Piazze del sapere”, la rassegna promossa dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e la sezione soci Unicoop Firenze della città di Masaccio, da tempo punto di riferimento per la diffusione della lettura e dell’approfondimento culturale sul territorio. Protagonista dell’incontro sarà il volume “Novelle popolari toscane. Un mondo fantastico in cui tutto è possibile”, a cura di Gabryela Dancygier e pubblicato da Aska Edizioni. Il libro accompagna i lettori in un viaggio nella fantasia toscana... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni, a Palomar le “Novelle popolari toscane” protagoniste delle Piazze del sapere

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Novelle popolari toscane. Un mondo fantastico in cui tutto è possibileArezzo, 7 aprile 2026 – Si apre nel segno della tradizione e dell’immaginazione il calendario di aprile delle Piazze del sapere, la rassegna promossa...

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Giovanni Battista de La Salle. L’educazione come opera profetica per il mondo (a cura di Matteo Liut). Crescere e “diventare grandi” significa dare espressione a ciò a cui si è chiamati, mettersi al servizio del mondo. Ecco perché l’educazione è una delle più p x.com