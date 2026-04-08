samurai jay stasera a le iene

Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli ospiti, figura Samurai Jay, noto per aver portato il brano Ossessione al Festival di Sanremo. La puntata è prevista in prima serata e sarà possibile seguire le interviste e i servizi proposti dalla trasmissione.

È Samurai Jay, protagonista dell’ormai tormentone Ossessione lanciato sul palco di Sanremo, l’ospite della nuova puntata de Le Iene, in onda questa sera, mercoledì 8 aprile, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Anticipazioni dell’8 aprile 2026. Gaston Zama e l’economia dell’indignazione con Michelle Comi. Esiste un mercato invisibile che cresce ogni volta che la temperatura del dibattito online si alza. È l’ economia dell’indignazione: un modello di business digitale in cui rabbia e polarizzazione emotiva non sono incidenti di percorso, ma il motore principale per massimizzare l’ engagement. Il funzionamento è una macchina di precisione: contenuti volutamente controversi vengono immessi in rete per innescare discussioni feroci e condivisioni di massa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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SANREMO È: SAMURAI JAY

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