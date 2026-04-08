Samurai Jay ribalta Sanremo 2026 la sua Ossessione è la prima canzone Big certificata platino

“Ossessione” di Samurai Jay è il primo platino post Festival di Sanremo: da 17° posto a hit, cresce lenta e conquista gli stream. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Spotify fa il bilancio dopo Sanremo 2026: Samurai Jay con la sua “Ossessione” è il più ascoltato, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è la canzone preferita all’esteroSal Da Vinci, invece, è il più ascoltato dal pubblico di tutte le fasce di età over 45.

SAMURAI JAY - OSSESSIONE (SANREMO 2026 PRIMA SERATA)

Temi più discussi: Samurai Jay sbanca Sanremo con Ossessione, l'effetto Tananai senza fine che lo porta in vetta alle classifiche di Spotify, TikTok e YouTube; Samurai Jay aprirà il concerto di Ricky Martin in Italia!; Le canzoni più ascoltate in radio dopo il festival di Sanremo 2026; Samurai Jay, Ossessione conquista il disco di platino e prosegue sull’onda del successo.

Samurai Jay ribalta Sanremo 2026, la sua Ossessione è la prima canzone Big certificata platinoOssessione di Samurai Jay è il primo platino post Festival di Sanremo: da 17° posto a hit, cresce lenta e conquista gli stream ... fanpage.it

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