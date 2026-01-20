Quanti punti servono all’Inter per la qualificazioni diretta agli ottavi di Champions

Per qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League, l’Inter deve ottenere un risultato favorevole contro l’Arsenal in questa penultima giornata della fase a gironi. La squadra nerazzurra cerca punti fondamentali per migliorare la propria posizione e assicurarsi il passaggio senza dover affidarsi agli spareggi. La qualificazione dipende anche dai risultati delle altre squadre nel gruppo, ma un successo potrebbe essere decisivo per raggiungere l’obiettivo.

Questa sera l’Inter affronta l’Arsenal nella penultima gara della fase a gironi di Champions League. Una gara molto importante per raggiungere l’obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi e quindi concludere il girone tra le prime 8. La squadra di Cristian Chivu, ad oggi, occupa il sesto posto nel nuovo girone unico con 12 punti, un bottino che, secondo le proiezioni elaborate da Football Meets Data e Football Rankings, la mantiene in posizione favorevole per chiudere tra le prime otto. Il percorso nerazzurro resta positivo: nei primi quattro turni sono arrivati altrettanti successi convincenti, dal 2-0 all’Ajax al 3-0 sullo Slavia Praga, passando per il 4-0 all’Union Saint-Gilloise e il 2-1 al Kairat.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Quanti punti servono all’Inter per la qualificazioni diretta agli ottavi di ChampionsL’Inter continua a sognare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, nonostante la sconfitta contro il Liverpool.

