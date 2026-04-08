Nel mese di aprile, il comune di Scarperia organizza la Sagra del Fritto Misto, un evento dedicato alla cucina locale. La manifestazione si tiene nel centro del paese e coinvolge diverse attività gastronomiche e di intrattenimento. Durante la sagra vengono proposti piatti a base di fritti tipici della tradizione mugellana, con la partecipazione di ristoratori e produttori della zona. L’evento si svolge nelle vie principali del paese, attirando visitatori da varie zone.

Nel corso del mese di aprile, il comune di Scarperia ospita la Sagra del Fritto Misto, un evento gastronomico che punta a valorizzare i sapori autentici del territorio mugellano. La manifestazione si svolge presso i locali del Circolo MCL, in via San Martino 16, proponendo un menù che affianca ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Seppia con piselli e fritto misto: il sapore dell'Adriatico protagonista alla Sagra della SeppiaNon è primavera, a Pinarella, senza il profumo di seppia che si diffonde nell’aria e richiama famiglie, curiosi e buongustai.

SAGRA DEL TORTELLO A SCARPERIA

Temi più discussi: Sagra del fritto misto; Sagra del Fritto Misto, Tortello e Carne alla Brace, Scarperia; Sagra dei Salumi Stagionati e del Tartufo Marzolino 2026 19a Edizione a Brisighella e dintorni; La Sagra del Pesce arriva a Legnano per tre giorni di fritto misto e ricette di mare.

A Torre San Giorgio si alza il sipario sulla Sagra del Fritto MistoGiunta alla 22^ edizione, l’iniziativa promuove i prodotti tipici delle tradizioni del Cuneese, con peculiare riguardo al piatto protagonista della cucina piemontese ... cuneodice.it

Sagre di marzo, dal fritto misto alle frittelle: gli appuntamenti del fine settimana nel fiorentinoSe avete voglia di una sagra nel fine settimana, ecco gli appuntamenti dell'ultimo weekend di marzo nel fiorentino. Domenica 29 marzo, a San Piero a Ponti, frazione del Comune di Campi Bisenzio, torna ... 055firenze.it

Scopri la Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli. Guida completa alla 73ª edizione: cosa mangiare, eventi, sculture di carciofi e info utili. Leggi l'articolo completo > https://www.viaggiando-italia.it/sagra-del-carciofo-romanesco-a-ladispoli-torna-la-73a-e - facebook.com facebook

73esima Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli ift.tt/3qrk04B x.com